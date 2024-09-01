與華海警艦仙賓礁擦碰菲船拒撤離　美軍機疑介入

菲律賓滯留南海仙賓礁的海警船上周六（8月31日）被指於潟湖內尋釁肇事，中方海警艦跟監管控，惟遭故意衝撞並發生擦碰。內媒報道指，現場有美軍P8A偵察機出現，意圖干擾中方執法。美方譴責中國對菲採取的危險和升級行動，菲方則拒絕撤離仙賓礁。

今次是中菲兩國上月以來第5次海上衝突和第3次撞船事件，在中國海警局公布事件後，官媒旗下社交平台帳號指出，現場照片顯示除了菲方船隻，美軍P8A偵察機也在現場干擾中國海警艦執法行動。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）同日召開記者會指，菲海警船被「中國海上部隊」包圍，反斥中國海警艦直接、故意撞擊菲船，並造成船身受損，但未造成傷亡。他強調菲船沒有挑釁，也沒有做任何事情，表明菲方不會撤走船隻。

美國國務院發言人米勒上周六發聲明批評，該艘中國海警艦故意與一艘在菲律賓專屬經濟區內行使航行自由權的菲律賓海岸防衞隊船隻相撞3次，造成菲船損壞，並危及船上船員的安全。他形容，這是中國上月在該地區採取一系列危險和升級行動中最新的一次，敦促中方採取符合國際法的主張和行動，停止危險和破壞穩定的行為。