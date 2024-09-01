以軍加薩尋獲美籍人質屍體　拜登要哈馬斯付代價

以色列軍隊上周六（8月31日）於加薩地帶尋獲6具人質屍體，包括一名美國公民。美國總統拜登同日譴責事件，強調巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領導層將為有關罪行付出代價，但表明加薩人質和停火談判仍然樂觀。以色列人質家屬團體號召公眾周日（9月1日）示威，抗議總理內塔尼亞胡忽視人質安危，以軍事目標為先。

遇害美國男子是年僅23歲的戈爾德貝格-波林（Hersh Goldberg-Polin），最後一次露面是今年4月於哈馬斯的人質影片，他當時展示自己失去左前臂，急需醫療援助，呼籲以巴達成釋放人質協議。他被視為加薩美國人質的代表人物，其父母早前在民主黨全國代表大會上發言，呼籲哈馬斯釋放人質。以色列官員透露，國防軍上周六下午於加薩搜尋人質，數小時後確認屍體身份並通知家屬，未知人質被殺時間和方式，但相信部分人數月前仍在生。死者分別是3男3女，去年10月7日參加以色列南部舉行的音樂節時被哈馬斯擄走，目前仍有101名人質身處加薩。

拜登上周六晚發聲明指，人質屍體於加薩南部拉法市地下隧道尋獲，讚揚戈爾德貝格-波林的父母堅定支持兒子和所有在不合情理條件下被挾持的人質，其死既悲慘又應受到譴責，美國將繼續日以繼夜努力爭取達成協議確保餘下人質獲釋。死者家屬周日發表聲明稱，懷着破碎的心悲痛宣布親人去世，感謝各方的愛與支持，懇請尊重私隱。