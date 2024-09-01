吳釗燮訪捷克晤歐洲議員　批大陸加劇印太局勢

台灣國安會秘書長吳釗燮訪問捷克，上周六（8月31日）與法國國民議會及歐洲議會議員會談，討論台海及印太地區局勢，批評近年大陸、俄羅斯、伊朗及北韓相互支援，破壞國際秩序。他同日出席論壇發表演說，呼籲歐洲國家加強與台灣在供應鏈韌性和經濟安全方面的合作。

吳釗燮應邀赴捷克首都布拉格，出席智庫全球安全論壇的年度論壇。他強調，印太地區的和平與穩定與歐洲大西洋的安全與繁榮息息相關，身處歐亞大陸兩端的民主陣營必須團結遏阻大陸的擴張野心。他批評大陸近年通過灰色地帶戰術和非軍事手段投射其影響力，藉軍演升高台海局勢並將南海軍事化，又發動法律戰，針對台灣人民以至外國組織及公民。他期盼台歐未來在集體應對大陸法律戰、反制外國資訊操弄及網通安全等議題上，有更多交流合作。

活動期間，吳釗燮與多名法國國會議員、歐洲議會議員舉行場邊會談。他指摘，大陸的擴張行徑已對印太區域造成威脅，包括軍機侵入日本領空等，蓄意升高區域緊張局勢。他呼籲全球民主夥伴團結合作，共同捍衞基於規則的國際秩序，又歡迎與會議員擇機訪台。法國議員則指，國際民主陣營對烏克蘭的支持，是給大陸明確的訊息，使用武力為國際所不容，而俄羅斯一旦勝利將對大陸釋放錯誤訊息，民主國家應團結一致應對反制。