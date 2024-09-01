17世紀大師畫作拍賣　141萬美元成交

美國緬因州一棟民宅日前被拍賣會團隊發現一幅失落已久的的畫作，出自荷蘭已故藝術大師倫勃朗之手。畫作近日在拍賣會上以141萬美元（約1,100萬港元）成交，遠遠超出1萬至1.5萬美元（約7.8萬至11.7萬港元）的估價，由一位歐洲收藏家競得。

估價師兼拍賣師韋耶（Kaja Veilleux）和拍賣會團隊在一次普通的上門拜訪中意外發現了這幅畫作。它名為《女孩的肖像》（Portrait of a Girl，暫譯），可以追溯至1630年代，卻被收藏者放置在閣樓中，與成堆藝術品混在一起。

如同其他倫勃朗作品一樣，《女孩的肖像》運用光線和陰影將人物刻畫得惟妙惟肖，畫有一名穿着優雅的黑色連身裙的少女，搭配白色荷葉領和帽子，細膩的筆觸令拍賣會團隊驚嘆不已。畫框背面還有標籤，證實其屬於倫勃朗的作品，並曾在1970年借給美國費城藝術博物館舉辦展覽。

倫勃朗於1606年出生於荷蘭萊頓，被譽為藝術史上最偉大的畫家之一。據估計，這位多產的藝術家總共創作了大約300幅繪畫、300幅蝕刻版畫和2,000幅素描。儘管他創作的藝術品數量驚人，但每幅作品仍然具有極高的藝術價值。