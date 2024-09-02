【東方日報世界視線】普京穩民心國土　更籌劃冬季進攻

8月22日，俄羅斯總統普京召開了一個特別會議處理多項事務，首先是烏克蘭軍隊入侵庫爾斯克州，帶來俄、烏接壤3個州的防衞問題，以及庫州被破壞的處理問題，其餘涉及俄羅斯未來的軍事部署，揭示莫斯科正籌劃一個冬季的大規模作戰行動。

就烏軍入侵庫爾斯克州造成房屋的破壞，普京政府計劃讓俄羅斯銀行撤銷那些被摧毀房屋的按揭，減輕屋主的負擔，並且資助修補。對比去年夏威夷大火燒毀大量房屋，保險公司不予賠償，美國政府亦不理會，市民蒙受巨大損失，可見俄羅斯政府的負責任態度。

俄羅斯別爾哥羅德州的報告指出，烏軍每天以制導炮彈及導彈攻擊3到5輪，使房屋修復出現困難。不過，3個邊境州計劃將居民撤離到後方，並加快建造房屋收容撤離的居民，協助過回正常生活，努力保障被撤離的學童可得到需要的教育。更特別的是，這3個邊境州正在組織各自不少於6,000人的邊防及民兵力量，以結合正規軍守衞邊境，防止烏軍新一輪的滲透及增援。

目前俄烏戰爭的最新形勢，是烏克蘭總統澤連斯基準備9月訪美並提交「勝利計劃」，之後烏軍亦會有高層訪美跟進，當中最重要的是，要求美國進一步放寬容許烏軍使用遠程制導武器及導彈，攻擊俄羅斯重要的軍事設施。至於英國方面，據稱支持烏軍使用遠程導彈攻擊甚至摧毀俄羅斯的核電廠。

對於北約計劃容許烏軍使用長程導彈攻擊俄國重要戰略目標，俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前公開表示，北約這群好戰的高層就像是「玩火柴的小孩子」，將世界推向全面核戰。他更聲言核戰的出現不會局限於歐洲，明顯是警告美國。一般估計，美國總統拜登不會同意放寬烏軍使用遠程武器，以免與俄羅斯發生核戰。

不少歐美軍政分析家估計，俄軍將於11月前全面佔據烏克蘭頓巴斯，對美國民主黨於大選的選情極為不利，並會全面包圍入侵庫爾斯克州的烏軍。待美國大選結束，若共和黨的特朗普勝選，就有望以和談方式結束俄烏戰爭；若民主黨的賀錦麗當選，俄軍會趁美國政府換屆的交接期，以及嚴冬對俄軍有利的時機，殲滅入侵庫爾斯克州的烏軍，同時揮軍至第聶伯河，建立俄烏分界線，增加談判籌碼。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻