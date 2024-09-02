韓準防長揚言反制朝挑釁　整合韓美延伸威懾力

南韓國防部長提名人金龍顯周一（9月2日）出席國會國防委員會人事聽證會，指出提名獲通過的話，將以立即、強而有力、反制到底的原則堅決應對北韓挑釁行為，延續現任防長申源湜的應對原則。

金龍顯承諾，南韓國防部將具備壓倒性的防衞能力，並基於強大的精神力量保持高度戒備態勢，遏制敵方挑釁，同時加強南韓和美國的聯合軍演和訓練力度，主動整合韓美同盟的延伸威懾能力。金龍顯還打出「建設令人驕傲的科學技術強軍」旗幟，國防部將以少兵力、低成本、高效率原則改革軍事體制，早期實現無人戰鬥體系轉型，進一步提高戰鬥力。

同日，北韓官媒朝中社報道，該國領袖金正恩上周六（8月31日）訪問鹹鏡南道鹹州郡工廠建設工地時強調「降速提質」原則，指出品質是建設工作的基礎，若一味追求速度而忽視質量，即便是微小之事，也是妨礙地方建設政策的毒害行為。他也要求為參加建設的軍人，提供圓滿的工作條件和文明衞生的生活條件。金正恩當天也召開地方發展工作協議會，稱在全國市、郡修建醫院是他的夙願工作，無論有多艱鉅都要把現代化衞生設施建設寫入「地方發展20×10政策」，最好無條件在年內完工，交付地方人民。南韓傳媒解讀，金正恩在建設工地強調品質重於速度，卻在今年只剩4個月的情況下要求醫院建設工程年內完工，是自相矛盾。