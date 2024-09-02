Telegram涉教唆深偽色情內容傳播　韓警調查

南韓警察廳國家搜查本部長吳正秀（Woo Jong-soo，音譯）周一（2日）宣布，俄羅斯通訊應用程式Telegram涉嫌教唆深度偽造（deepfake）色情內容的傳播，包括人工智能生成的青少年猥褻影像，警方已啟動調查。

深度偽造色情內容是指使用人工智能技術換臉，把個人臉孔疊加到其他色情影像上的猥褻內容。一間南韓電視台早前揭發由一群大學生經營的非法Telegram聊天室，分享女同學的深偽色情內容。吳正秀表示，Telegram不積極配合提供用戶資訊等涉案資料，不只南韓警方，美國等其他國家也面臨偵查難題。他指各國警方正依自己的方式全力查案，南韓致力與多國刑警組織合作，共同杜絕在Telegram上的犯罪活動。

Telegram始創人兼行政總裁杜羅夫於8月24日乘搭私人飛機從亞塞拜疆飛抵法國時，遭法國警方逮捕。法國警方指控他涉及共同經營一個允許進行非法交易、上傳兒童性虐圖片、毒品交易和詐欺的網路平台，以及從事洗錢、提供犯罪分子網絡加密服務等。