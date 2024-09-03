老翁涉讓數十名男子性侵妻子　出庭受審

法國一名年退休男子涉嫌落藥令其妻子昏迷，並允許數十名陌生人性侵其妻，周一（2日）出庭受審。

本案主要疑犯、國營法國電力集團的71歲前員工多明尼克（Dominique P.）周一與他透過網絡招募的50名男子，在法國南部城市阿維尼翁受審。警方統計，共計72名男子對疑犯的妻子犯下92宗性侵案，51人身份已確認，其中包括消防員、公司老闆和記者。

警方於2020年9月開始針對主要疑犯多明尼克進行調查，當時他因在購物中心偷拍3名女性的裙下風光，被保全人員逮個正着。警方表示，他們在多明尼克的電腦上發現他妻子的數以百計不雅照片和影片，畫面可見她被拍攝時似已失去意識，多數情況身體處於蜷縮姿勢。

調查人員還在一個網站發現聊天記錄，顯示多明尼克招募陌生人前來家中，與他的妻子發生性關係。該網站之後被警方關閉。多明尼克向調查人員坦承，他事前會給妻子服用強效鎮靜劑。

這一系列犯罪行為始於2011年，當時這對夫婦住在巴黎近郊，兩年後他們搬到馬贊（Mazan），性侵仍持續發生。馬贊距普羅旺斯的阿維尼翁約33公里遠。檢方指出，多明尼克不僅參與性侵，還將過程拍攝下來，並用侮辱性語言鼓勵其他男子。全案並未涉及金錢交易。