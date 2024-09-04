中非合作論壇部長級會議北京舉行　王毅等主持

中非合作論壇第九屆部長級會議周二（3日）在北京舉行。非洲53國外交部長、經濟部長以及非盟等地區國際組織代表共300多人與會。中共中央政治局委員兼外交部長王毅，商務部長王文濤、國家國際發展合作署署長羅照輝，以及論壇共同主席國塞內加爾非洲一體化和外交部部長法勒、經濟規劃和合作部部長薩爾共同主持。

王毅指，當前百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。以中國和非洲為代表的「全球南方」群體性崛起，深刻影響人類發展進程。本次峰會主題確定為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」，順應了歷史進步的必然要求，體現了中非人民的共同願望。相信在論壇各成員共同努力下，本次峰會必將成為加強中非團結合作的又一次歷史性盛會，必將樹立起「全球南方」攜手邁向現代化新的里程碑。

王毅表示，中非合作論壇第八屆部長級會議召開三年來，雙方秉持中非友好合作精神，以元首外交為引領持續深化戰略互信，賡續傳承傳統友誼，堅定支持彼此走符合各自國情的發展道路，合力落實「九項工程」等成果舉措，推動中非關係開啟加速度、中非合作駛上快車道、中非命運共同體建設邁上新台階。