俄空襲軍事學院　增至51死271人傷

烏克蘭中部城市波爾塔瓦周二（3日）遭兩枚俄羅斯導彈空襲，一間軍事通訊學院及附近一間醫院中彈，增至最少51人死亡，271人受傷，當局相信仍有不少人被埋瓦礫堆下，正繼續救援行動。

當地政府宣布哀悼3天。烏克蘭總統澤連斯基下令全面徹查事件，並指俄羅斯一定會就今次襲擊付上代價。烏克蘭軍方表示，有軍事人員遇害，但未有透露具體人數，並指將調查是否採取足夠措施保護士兵的生命安全。

報道指，事發時學院正舉行戶外軍事儀式，烏克蘭國防部發言人否認有關說法，並指襲擊發生時大部分人正在上課，空襲警報響起幾分鐘後，就傳出爆炸聲。烏克蘭外交部指，彈道導彈在發射幾分鐘內，就擊中數百公里外的目標，意味遇害者在空襲警報響起後，幾乎沒有時間尋找掩護。

烏克蘭的西方盟友譴責這宗襲擊。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，襲擊事件再次提醒人們俄羅斯總統普京針對烏克蘭人民的暴行，並表明有必要緊急加強烏克蘭的防空系統。美國將在未來數周內向烏克蘭提供更多軍事援助。英國外相林德偉則批評俄軍的襲擊是令人厭惡的侵略行為。德國外長貝爾伯克就批評普京的殘暴沒有限度，強調他必須被追究責任。