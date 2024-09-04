烏政府人事大變動　傳外長將被解職

烏克蘭政府出現大規模人事變動，副總理韋列舒克、斯特凡尼希娜等多名官員周二（3日）宣布辭職。《烏克蘭真理報》引述消息報道，外交部長庫萊巴將被解除職務，預計由第一副外長瑟比加（Andrii Sybiga）接任。烏克蘭國會最高拉達將於周三（4日）正式罷免多名官員，並於周四（5日）任命接替人選。烏總統澤連斯基表示，政府必須改革及調整，在今秋關鍵時刻前強化國家。

報道指，最高拉達計劃周三解除職務官員包括副總理兼臨時被佔領土重返社會部長韋列舒克、負責歐洲和歐洲大西洋一體化事務的副總理斯特凡尼希娜、戰略工業部長卡梅申（Oleksandr Kamyshin）、司法部長馬柳斯卡（Denys Maliuska）、環境部長史特雷斯（Ruslan Strilets）、國家資產基金會主席科瓦利（Vitaly Koval）。有關呈文已送交最高拉達，周三上午由專門委員會審議，之後由全體議員投票。庫萊巴按計劃將被解職，但澤連斯基尚未向最高拉達提交相應呈文。

接替人選方面，消息指總統辦公室副主任奧列克西‧庫萊巴（Oleksiy Kuleba）將接任基礎設施部長，斯特凡尼希娜將出任司法部長，繼續處理歐洲和歐洲大西洋一體化事務。科瓦利將出任農業政策部長，外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）將出任文化與資訊政策部部長，卡梅申將出任總統顧問。澤連斯基所屬政黨人民公僕將於周三舉行會議，確定部長空缺候選人名單。最高拉達人民公僕黨團領袖阿拉哈米亞（David Arakhamia）指，政府本周將按照承諾進行重大重組，超過50%部長級內閣官員將撤換。