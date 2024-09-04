美起訴哈馬斯領袖等6高層　策劃突襲以色列

美國司法部周二（3日）宣布，對6名巴勒斯坦激進組織哈馬斯成員提出7項指控，包括哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar），涉及謀殺美國公民、密謀資助恐怖主義、使用大規模殺傷性武器，以及策劃去年10月7日對以色列發動突襲。

今次刑事訴訟涵蓋哈馬斯數十年來的襲擊指控，以及近一年前對以色列南部發動前所未有的襲擊。向紐約市聯邦法院提交的刑事訴狀除了上述控罪，同時指控伊朗和黎巴嫩真主黨提供財務支持，以及在這次襲擊中所使用的火箭等武器。其他被告還包括哈馬斯已故領袖哈尼亞、已故第三號人物伊薩（Marwan Issa）、卡桑旅軍事部門指揮官戴夫（Mohammed Deif）等。

美國司法部長加蘭在聲明中表示，被告應對資助和指導一場長達數十年、謀殺美國公民並危害美國安全的運動負責，又領導哈馬斯攻擊以色列並謀殺平民，將針對婦女的性暴力武器化，去年襲以殺害了1,200多人。司法部指，刑事訴狀最初於今年2月密封提交，至周二解封。外界預料此案的影響主要是象徵性，因辛瓦爾據報躲在坑道內，而且被告中有3人相信已死亡。