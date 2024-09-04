烏擬無限期佔領庫爾斯克州　迫使俄方談判

烏克蘭軍隊越境突襲俄羅斯庫爾斯克州，攻佔近1,300平方公里土地以來，烏總統澤連斯基周二（3日）首次接受傳媒專訪，透露烏方正計劃無限期佔領已攻下的土地，以迫使俄羅斯總統普京參與談判，作為結束戰爭「勝利計劃」不可或缺的一環。他將向美國等國際夥伴提出有關計劃，同時強調烏方不需要俄土地，也無意把烏克蘭的生活方式帶到庫爾斯克州。

澤連斯基接受美國全國廣播公司（NBC）專訪，強調烏軍上月6日突襲庫爾斯克州是先發制人攻擊，目的是阻止俄羅斯沿烏邊境建立緩衝區。他拒絕討論烏方是否計劃嘗試奪取更多俄領土，認為當下成功很接近驚喜，並承認美國政府對烏計劃越境侵俄不知情，但非信任問題，因為計劃即使在烏內部也是秘密。他又指，烏軍去年夏季反攻失敗是因宣傳和談論得太多，讓俄方有機會準備，今次突襲他最大限度縮小知情範圍，連烏克蘭情報單位都不知情，認為是行動成功原因之一。

澤連斯基指，突襲庫爾斯克州目標之一是迫使俄軍從烏前線近千公里處撤軍，尤其是烏東，並指俄軍已從烏克蘭本土調派6萬名軍人到庫爾斯克州，但重點交戰區波克羅夫斯克的俄軍兵力並未大幅減少。第2次烏克蘭和平峰會預計於今年11月舉行，澤連斯基稱必須讓俄派代表出席，表明烏方明白若無俄方參與，要以外交方式結束戰爭將非常困難。

另一邊廂，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周三（4日）視察俄軍控制的扎波羅熱核電廠後，與澤連斯基等烏克蘭官員會面。格羅西強調扎波羅熱核電廠情況非常脆弱，兩條輸電電纜其中一條受損，意味核電廠再次處於停電邊緣，若無法供電冷卻核反應堆，將增加發生核災難風險。