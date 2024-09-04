特朗普艷星掩口費案　聯邦法官拒介入

美國前總統兼共和黨總統候選人特朗普早前在艷星掩口費案，被紐約州法院判處34項偽造商業紀錄加重罪名全部成立。特朗普代表律師周二（3日）要求聯邦法院介入，以便引用聯邦最高法院的總統刑事豁免權來推翻定罪。但聯邦法官同日駁回要求，並重申案件涉及特朗普個人生活，不屬最高法院裁定具有刑事豁免權的公務行為。

聯邦地區法院法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）頒布4頁判詞，指辯方未能達到改變司法管轄權的更高舉證要求，並認定最高法院今年7月1日裁定特朗普總統任內公務行為享有刑事豁免權，完全不影響其之前結論，即掩口費是私人和非官方行為，超出行政權力範圍。對於特朗普代表律師批評紐約州審判充滿偏見、利益衝突和不當表現，赫勒斯坦指聯邦地區法院無權聽取關於紐約州裁決是否恰當的論點。

特朗普競選團隊發言人史蒂芬‧張（Steven Cheung）表明會就赫勒斯坦的裁決提出上訴，特朗普及其律師將繼續努力把這宗「騙局」移交聯邦法院管轄，從而一勞永逸擺脫案件。紐約市曼哈頓地區檢察官周二致函掩口費案主審法官梅爾尚（Juan Merchan），反對特朗普一方早前提出押後判刑至今年11月總統選舉後的要求。