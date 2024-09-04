挪威關注中俄極圈活動　首相下周訪華

挪威副防長安涅魯德（Anne Marie Aanerud）周一（2日）到英國倫敦智庫皇家聯合服務研究所（RUSI）發表演說，批評中國在國際日益強勢專斷，在極圈和高北方區域日益活躍，並持續加強與俄羅斯的戰略夥伴關係，挪威將密切關注。中國外交部發言人毛寧周三（4日）另宣布，挪威首相斯特勒下周一至三（9日至11日）正式訪問中國。

安涅魯德指出，極圈和高北方區域的強權競爭加劇，將增加誤判和局勢意外升溫的風險，挪威及盟友捲入相關區域衝突的機率也上升。她認為，對中俄、挪威及其盟友而言，極圈和高北方區域的戰略重要性日增，這與全球暖化融冰造成當地海上交通運輸更容易、俄羅斯在當地的軍事部署等因素有關。

在英國國防部主管國際關係事務的克科爾（Vernon Coaker）則指，俄羅斯在區內有經濟意圖也有軍事戰略，中國則主要受經濟利益驅使。他提到，近來有各式中國研究船和其他非軍用船在相關區域出沒，顯然為了開發、延伸其經濟利益，尋求利用天然資源，可能影響區域安全，需密切關注中俄夥伴關係如何影響區內局勢。