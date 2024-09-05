中非合作論壇峰會北京開幕　倡雙邊關係提升至戰略層面

非洲多國領導人齊聚北京，參加中非合作論壇峰會，周四（5日）舉行開幕式，論壇活動將持續至周五（6日）。開幕式上提出，中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，未來3年開展十大夥伴行動，引領「全球南方」現代化，將提供3,600億元（人民幣，下同，約3,960億港元）額度的資金支持，並鼓勵非方在華發行「熊貓債」。

中方指出，中非關係正處於歷史最好時期，要攜手推進公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好、和平安全「六個現代化」。未來3年中方願與非方開展中非攜手推進現代化文明互鑑夥伴行動、貿易繁榮夥伴行動、產業鏈合作夥伴行動、互聯互通夥伴行動、發展合作夥伴行動、衞生健康夥伴行動、興農惠民夥伴行動、人文交流夥伴行動、綠色發展夥伴行動、安全共築夥伴行動，深化中非合作，引領全球南方現代化。

中方願與非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網絡和25個中非研究中心，邀請1,000名非洲政黨人士來華交流。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體；並擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施中非質量提升計劃，願與非方商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定。

此外，中方提出共建中非數字技術合作中心，建設20個數字示範項目；並在非洲實施30個基礎設施聯通項目，以及1,000個「小而美」民生項目。中方又會向非洲派遣2,000名醫療隊員，實施20個醫療衞生和抗瘧項目；向非洲提供10億元人民幣（約11億港元）緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區；提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6,000名軍隊人才和1,000名警務執法人員，開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航等。

據報道，中國、坦桑尼亞和贊比亞周三（4日）簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》，以重啟該個已有數十年歷史的鐵路項目，促進中國與兩個非洲國家之間的貿易。美媒報道指，中方正為其家居產品以至綠色技術的商品尋找市場，非洲領導人將尋找可能的投資和貸款，並加深中國與非洲的關係。分析人士預計，會議期間將討論債務重組問題，綠色能源轉型也將成為峰會一大重點。