黃屏2018年就任　在孫雯被捕當日仍探飛虎隊老兵

美國紐約州華裔前官員孫雯與其丈夫周二（3日）因涉嫌充當中國代理人被起訴後，紐約州州長胡楚周三（4日）要求美國國務院驅逐中國駐紐約總領事黃屏，國務院卻指黃屏已離任。中國駐紐約總領事館官網在周四（5日）早上，仍然顯示黃屏為總領事。

黃屏於2018年11月15日偕夫人張愛萍抵達紐約甘迺迪機場，就任駐紐約總領事，他曾指對此深感使命光榮，責任重大。根據官方履歷，黃屏出生於1963年1月，是文學、公共管理雙料碩士。除短期掛職擔任浙江省紹興市副市長外，黃屏長期從事外交工作，有美國、加拿大等國駐館經歷，擔任過駐加拿大大使館參贊、駐美國芝加哥總領事等職。 2010年起，黃屏履新外交部領事司司長，後於2015年出任駐津巴布偉大使。2018年9月，黃屏離任駐津巴布偉大使，同年11月調任駐紐約總領事。

對於有美媒理解黃屏是遭美國驅逐，美國國務院指黃屏是因其任期於8月屆滿，需要輪換而離任，並非由美方驅逐。不過，紐約總領事館的最後一則黃屏活動公布是他周二到賓夕凡尼亞州費城市郊，探望飛虎隊百歲老兵古德里奇及其家人，當日正正是孫雯被起訴。