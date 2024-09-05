華批紐安全報告抹黑　促警惕其他勢力干擾破壞

新西蘭安全情報局周二（3日）發表安全威脅評估報告，指中國仍是新西蘭的複雜情報憂慮。中國駐新西蘭大使館周四（5日）回應批評，報告內容多處無端指摘抹黑中國，完全是捕風捉影，無中生有，反映出意識形態偏見和冷戰思維。中方對此絕不接受，堅決反對；重申願共同努力兩國關係健康穩定向前發展，期待紐方與中方相向而行。

華駐紐使館指出，總有一些人和勢力不願意看到中紐關係健康穩定發展，無論是出於臆想還是別有用心，或受外部勢力挑唆，總想製造矛盾分歧。中方強調，一直視新西蘭為互利共贏的合作夥伴，兩國不是對手，沒甚麼競爭可言，遑論威脅。中方又指，「外國干涉」這頂帽子扣不到中國頭上，紐方報告本身反有外國干涉的影子；批評報告公然抹黑廣大華僑華人和留學生，極不負責任和危險。

中方希望紐方秉持客觀理性的對華認知，增強雙方互信；同時警惕其他勢力的干擾破壞，珍視自身政策的獨立性，不選邊站隊；不要在錯誤的道路上愈走愈遠，進一步損害雙邊關係。中國駐新西蘭大使王小龍周二另與庫克群島總理布朗會面，討論中庫關係和中太合作，願深化雙多邊領域合作。