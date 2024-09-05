美起訴及制裁俄媒RT員工　涉干預美大選

美國政府周三（4日）起訴俄羅斯官方資助媒體「今日俄羅斯」（RT）的兩名員工，同時制裁RT的正、副總編輯，指控他們試圖影響今年11月舉行的美國總統選舉。

司法部在紐約起訴兩名RT的俄羅斯員工，他們是31歲的卡拉希尼科夫（Kostiantyn Kalashnikov）及27歲的阿法納西耶娃（Elena Afanasyev），二人利用空殼公司和虛假人物向田納西州一間公司支付1,000萬美元（約7,800萬港元），用於製作擴大美國政治分歧的影片，涉嫌洗錢及違反《外國代理人登記法》。另外，聯邦調查局（FBI）向法院申請查封32個網絡域名，指控它們是俄羅斯干預行動的一部分。司法部長加蘭特揚言，美方將不懈地積極反擊和破壞俄羅斯、伊朗、中國或任何其他外國惡意行為者，干涉美國選舉和破壞美國民主的企圖。

另外，美國財政部制裁俄羅斯10名個人及2個實體，包括RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）及副總編輯布羅德斯卡亞（Elizaveta Brodskaia）。財長耶倫表示，今次行動顯示華府正努力追究國家支持的行為者責任，他們目的是損害公眾對美國機構的信任，財政部維護民主原則和選舉制度完整性的承諾是不會動搖。