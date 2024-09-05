2025年預算申請總額再創新高　達117.6萬億日圓

日本財務省周三（4日）公布政府2025年度一般會計預算申請總額為117.6萬億圓（日圓，下同，約6.3萬億港元），超過2024年度申請的114.3萬億圓（約6.1萬億港元），連續2年創新高。官房長官林芳正當日在記者會上表示：「將推進張弛有度的預算編制。」

日媒指，除了因政府提出加強防衞使防衞費增加外，高齡化也導致社會保障費攀升。在利率上升下，相當於借款的國債的利息支付費也愈來愈高。另外，此次申請中允許僅填寫「事業項目」不填金額的「事項要求」，因應物價高漲的費用預計將在後期加入。預算編制過程中，金額也可能進一步膨脹。

財務省透露，在各省廳中申請額最高的是厚生勞動省，較2024年度原始預算增加4,573億圓（約247億港元），達到34.2萬億圓（約1.8萬億港元）。隨着人口高齡化，養老金、醫療、護理等社會保障費急增。另防衞省的預算申請額增加5,874億圓（約318億港元），為8.5萬億圓（約4,602億港元）。其中包括也將用於摧毀他國導彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力）的長射程導彈開發費等。

財務省申請了28.9萬億圓（約1.56萬億港元），用於國債的償還和付息等國債費。受日本央行調整貨幣政策的影響，國債市場長期利率上升，用於計算利息支付費的設想利率從1.9%上調為2.1%，成為增加的主要原因。