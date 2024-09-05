難獲資訊接觸高層　西方記者加速離華

英國雜誌《經濟學人》北京分社局長任大偉近日宣布將離開中國，但其接任者仍未獲中國簽證。早前有調查顯示，超過八成的外國駐華記者表示曾遭遇干預、騷擾與暴力，西方記者以至外國學者、企業顧問近來加速離開中國，想盡辦法留下的人亦抱怨獲取資訊太難，更遑論接觸中國高層或專家。

據南韓傳媒報道，過去6年美國《紐約時報》的中國特派員從10人減至2人，《華爾街日報》從15人減至3人，曾經有2人的《華盛頓郵報》現已沒人駐華，韓媒的北京特派員人數也在兩年內從40多人減少到30多人。中國外媒記者俱樂部今年4月曾發布調查結果，71%受訪記者表示手機或遭中國黑客攻擊，81%稱在採訪時遭中國當局干涉和騷擾。

此外，外國顧問的退出同步加速，外國學者在華活動也大幅萎縮，據報在中國本土大學攻讀博士課程或擔任研究人員的外國人受施壓，不准寫關於中國內部的論文。《經濟學人》分析指，中國因與美國關係惡化而加速與外界斷絕關係下自信心擴大，面對世界時更強調本國標準和哲學，比起對外溝通，中國外交官和學者更注重保護本國立場，阻斷了外國人的聲音。