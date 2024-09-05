韓美重申朝一旦核攻南韓　平壤政權將不復存在

美國和南韓周三（4日）在美國國務院大樓舉行美韓外交國防延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）第五次會議，兩國一致認為北韓有可能在11月美國大選前後進行第7次核試驗，又或者是發射洲際彈道導彈，發動嚴重挑釁，美韓就此商討應對方案。美韓重申，一旦北韓對南韓發動核攻擊，美國將動用一切國防力量反制，北韓政權此後將無法續存。

與會的南韓外交部副部長金烘均表示，北韓不斷發展核武和導彈，近期也對南韓發動全球定位系統（GPS）干擾並空飄垃圾氣球，韓美不排除北韓在美國大選前後發起重大挑釁的可能，會議已協商各種挑釁模式和相應對策。金烘均強調，應對朝核的最佳手段就是加強對朝延伸威懾，將繼續透過韓美核諮商小組（NCG）和延伸威懾戰略諮詢機制推動制訂延伸威懾增強方案。他表示，在南韓重新部署戰術核武等自主核武方案並非韓方政府立場。

就北韓使用核武時韓美會否「以核武核」，金烘均稱可以肯定的是北韓動用核武時會面臨立刻、壓倒性的反擊，北韓政權之後將無法存續是美韓的堅定立場。與會的南韓國防部國防政策室室長趙昌重申，美方多次表明將在北韓發動核攻擊後動用包括核武在內的一切可用武力反制。美國副國務卿詹金斯指，美方承諾將動用所有國防力量為南韓提供延伸威懾，也不會容忍北韓對美國盟友動用核武，重申北韓政權使用核武就會滅亡的立場。國防部代理副部長阿伯克龍比強調，華府目標是實現朝鮮半島完全無核化，同時希望與朝方進行不設前提條件的對話。