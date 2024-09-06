中年漢經營非法遠程賭博　5年賺128萬坡元

新加坡一名中年男子雖不會使用電腦，但卻在女友的協助下，經營非法遠程賭博服務，並在5年內賺取128萬元（坡元，下同，約765萬港元），但最終仍難逃法網。他周三（4日）承認7項罪名，包括提供遠程賭博服務、參與組織犯罪並邀請他人參與等。

案情顯示，66歲被告摩根（Shunmugam Mogan）在2015年初透過友人獲得多個非法賭博網站的賬戶。但摩根本人不會使用電腦，因此網站上的賬戶都是其女友拉碧雅助他管理。兩人共同經營犯罪組織。在2015年2月2日至2020年9月7日期間，摩根通過上述網站提供遠程賭博服務，接收和接受萬字票、多多和足球比賽的投注。

被告承認，他們在2018年至2020年3月之間，每周收到的萬字票下注介乎1.8萬元至3萬元（約10.7萬港元至萬17.9港元），整個期間的總額約108萬元至180萬元（約645.9萬港元至1,076萬港元）。除了冠病疫情期間有兩個多月無法下注，被告在2015年2月2日至2020年9月7日之間，每周可賺取5,000元（約2.9萬港元）。

被告旗下共有至少7名賭客以及至少20名跑腿，甚至將女婿也招募進來參與犯罪。這些跑腿會協助他收注和下注，從中獲得提成。被告女友周一（2日）被判囚31個月和罰款19.2萬元（約114萬港元）。被告已獲保釋，案件下周二（10日）判刑。