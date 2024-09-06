亨特涉逃稅腐敗　拜登曾受彈劾調查

美國總統拜登的兒子亨特捲入隱瞞吸毒買槍和逃稅風波，更導致父親受到國會彈劾調查。拜登堅稱不會特赦亨特。父親不尋求連任總統之際，亨特周四（5日）突然承認九項逃稅控罪，或有望令風波塵埃落定。以下是亨特案主要事件時序：

2018年10月：亨特買槍時隱瞞吸毒。

2018年11月：聯邦人員調查亨特在中國和烏克蘭商業交易涉及逃稅。

2020年12月9日：亨特證實收到司法部稅務調查傳票。

2021年4月2日：亨特回憶錄出版，披露吸毒史及牽涉中國和烏克蘭交易。

2023年4月9日：國稅局職員舉報司法部不當介入亨特調查。

2023年6月20日：亨特承認兩項逃稅輕罪指控，換取不被起訴非法持槍重罪。

2023年7月26日：法官質疑亨特對認罪協議理解有誤，代表律師撤銷亨特認罪。

2023年8月11日：領導調查亨特的特拉華州檢察官韋斯獲升任特別檢察官。

2023年9月14日：韋斯起訴亨特隱瞞吸毒買槍共三項罪名。

2023年12月7日：韋斯起訴亨特逃稅共九項罪名。

2023年12月13日：眾議院正式批准彈劾調查拜登，指控其親屬涉腐敗。

2024年6月11日： 陪審團裁定亨特全部三項非法持槍罪成。

2024年9月5日： 亨特承認全部九項逃稅控罪。