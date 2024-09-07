【東方日報世界視線】美制裁殘害小國　遏中俄反遭痛擊

美國是全球發動經濟戰最厲害的國家，最新報道是目前被美國實施經濟制裁的，竟超過全球三分之一的國家，其中60%是窮國，遍及亞洲、非洲和拉美。當然，美國霸權主義政府會運用軍事侵略、政治顛覆、主流媒體政治宣傳戰及經濟制裁等手段，來對付不配合美國利益的國家。

有研究顯示，當中不顯眼的經濟制裁，其影響可以更廣泛及殺傷力強大，因為最受害的往往不是弱國政權，而是其人民，特別是貧苦大眾及他們的孩子，使他們欠缺食物及醫藥。當然，單邊經濟制裁更違背國際法。美國實施單邊經濟制裁其實是另一種政治及經濟打壓的引伸，因為西方大商業機構，當意識到被美國經濟制裁的國家，其經濟發展會遭遇困難，自然會停止及減少對它們的投資商貿活動，使這些國家經濟下滑、失業嚴重及通脹惡化。

今年7月，《華盛頓郵報》有一篇文章分析「4個美國總統如何在全球引發經濟戰」，指出有數據顯示，截至今年4月，美國實施的經濟制裁遍及全球三分之一的國家，是第二大制裁國的3倍，美國有15,373項，瑞士有5,062項，歐盟有4,808項，英國有4,360項。值得注意的是，其餘領先執行經濟制裁的都是歐洲緊隨美國政府執行制裁的「夥伴」。而真正經聯合國安理會通過具合法性的制裁只有875項！受制裁最嚴重的是古巴、伊朗、敍利亞及北韓，其次是俄羅斯、也門及阿富汗，之後還有中度嚴重的中國、緬甸、蘇丹、白羅斯和利比亞。制裁由克林頓開始，經小布殊、奧巴馬及特朗普一直飆升，到如今拜登更加強制裁中國和俄羅斯達高峰。

美國經濟制裁令伊拉克、利比亞、敍利亞及委內瑞拉的人民死於饑餓及傳染病傳播的數字以百萬計，遠比戰爭可怕。不過，如今連美國政府的智囊都警告，過度執行經濟制裁會自食其果，首先是對中俄這種大經濟體根本無效，更令到眾多小國了解到可以結合中俄得到食物、能源及生活必需，脫離西方的美元及歐元霸權，創立去美元化的共同貿易區，可促進建立更獨立自主的經濟發展，這反而使美國更被孤立及失去對亞非拉弱國的經濟剝削。更甚者，促使各小國形成軍事力量，敢於驅趕歐美駐軍。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻