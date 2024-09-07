謝鋒指中美是應對氣候變化的同行者　可優勢互補

中國駐美國大使謝鋒日前以視像方式，在中美循環經濟合作論壇開幕式上致辭。

謝鋒指中美是應對氣候變化的同行者，循環經濟合作可以成為增長點，中美各有所長，完全可以優勢互補、取長補短；雙方應該在相互尊重、互惠互利、照顧彼此關切的基礎上，在氣候領域加強對話溝通，探討互利合作，為中美關係穩定、健康、可持續發展注入正能量，為合作應對氣候變化營造有利大氣候。

中國是應對氣候變化的行動派，是節能減排的實幹家，堅定不移走生態優先、綠色低碳可持續發展道路，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，注重同步推進物質文明建設和生態文明建設。他又指中國經濟已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段。他稱中國建成了全球最大、最完整、最具競爭力的清潔能源產業鏈，過去10年累計淘汰煤電落後產能超過1億千瓦，廢塑料回收利用率居世界首位，大力推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

謝鋒又強調，大力發展循環經濟，是中國生態文明建設的基本路徑，亦是高質量發展的必然要求，三中全會已就加快經濟社會發展全面綠色轉型、積極穩妥實現碳達峰碳中和目標做出戰略性部署，彰顯中國積極應對氣候變化的決心。