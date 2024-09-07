傳拜登研設美國主權基金　助企業與華競爭

美媒周五（6日）引述消息報道，美國總統拜登計劃成立國家主權財富基金，用於投資科技、能源和供應鏈中的關鍵環節等與國家安全和利益相關領域。負責人員希望在拜登餘下數個月任期內正式敲定此方案，認為該基金可通過向流動性低但有償付能力的美企提供擔保或過渡融資等，幫助增強其與中國企業競爭，從而推進美國利益。

知情人士透露，拜登的高級幕僚數月來都在起草設立主權財富基金的提案，由白宮國家安全顧問沙利文及副國安顧問辛格（Daleep Singh）在幕後操刀，已就此工作了數個月。他們每周集思廣益，並與國家安全委員會的經濟專家討論擬議基金的規模、結構、資金來源、領導層以及潛在保障等。知情人士又指，相關工作已進展到將計劃文件發給白宮相關人員和主要機關，但包括最重要的基金結構、融資模式和投資策略等關鍵細節仍未明。

據報道，抗衡美國對手對關鍵資源和新興技術的控制是醞釀該基金的主要動機，拜登幕僚特別關注能以其他國家的速度和規模來利用資本，如中國投資有限責任公司就利用本國外匯存底大量投資自然資源。白宮尚未開始與國會議員討論，但擬於不久將來跟國會和私營部門探討。前總統、共和黨總統候選人特朗普周四（5日）亦提出類似想法，呼籲建立政府擁有的投資基金。