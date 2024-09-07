烏空軍F16戰機首戰折損　急於部署引西方質疑

烏克蘭空軍一架F16戰機首戰即機毀人亡，事故原因仍然未明。美國《華爾街日報》周四（5日）報道，事件加劇美國及西方官員對烏克蘭空軍機師倉促受訓，並急於部署F16的質疑。

有美國官員透露，烏克蘭仍未找到敵軍或友軍火力擊落F16的證據，同時無法斷定是否機械故障導致墜毀。駕駛失事F16的烏克蘭空軍機師梅斯，僅在丹麥斯克呂德斯特魯普空軍基地接受速成及專注空中防禦的訓練，而不是多用途戰機任務訓練。梅斯陣亡當日駕駛F16攔截俄羅斯導彈及自殺式無人機，一枚導彈在梅斯座機附近爆炸後，梅斯座機隨即從雷達上消失。一名高級美國官員認為，爆炸可能令梅斯座機受損，亦有可能導致F16規避時離地面太近而墜毀。

初出茅廬的F16機師完成綜合訓練後，在所屬展開長達一年的訓練才能作戰。烏克蘭空軍機師最多只有一年駕駛F16經驗，卻直接部署到複雜及危險的戰場。烏克蘭空軍機師雖有多年駕駛蘇聯舊式噴氣戰機經驗，部分人卻難以學會如何操作先進的F16，尤其是因為F16訓練手冊以英文編寫，不是所有學員有足夠英語技能，部分人在丹麥一開始訓練便淘汰。