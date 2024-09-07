美警告中俄伊朗加強影響美大選　稱俄撐特朗普

美國情報機構周五（6日）警告，俄羅斯、伊朗和中國正加強努力影響美國大選和其他選舉結果，把目標對準美國選民，展開形式愈來愈多的複雜影響力行動。其中以俄羅斯最活躍，試圖說服美國選民支持共和黨總統候選人特朗普，而非其民主黨對手賀錦麗。中國駐美使館發言人劉鵬宇駁斥上述評估，強調中方無意也不會干預美國大選，反對相關對華惡意猜測。

情報機構分享最新評估時指出，俄羅斯仍是主要威脅，以俄官方資助媒體「今日俄羅斯」（RT）為首的俄羅斯行為體，正支持莫斯科影響選民偏好的努力，以削弱副總統賀錦麗的當選前景。美國情報官員表示，不能相信俄羅斯總統普京說的話，包括他周四（5日）表達支持賀錦麗的公開言論。美方又指，中伊都在加強對美國大選的影響力活動，其中伊朗正在比過去更努力施加影響，試圖滲透賀錦麗的競選團隊；中國則似乎滿足於置身於美國大選之外，認為特朗普和賀錦麗幾乎沒區別。

美國共和黨籍前副總統切尼周五宣布倒戈，將投票支持賀錦麗，而非同黨籍的特朗普。切尼的女兒伊莉沙白日前亦已表態，計劃投票給賀錦麗。同日另有逾90名企業高層聯署，支持賀錦麗入主白宮，包括消費者評論網站Yelp、百事公司、福特汽車、雅虎等的前任或現任高層。