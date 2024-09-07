喬治亞州槍擊案父子首出庭　均否認控罪

美國喬治亞州阿巴拉契高中周三（4日）發生4死槍擊案，14歲疑兇格雷（Colt Gray）和其54歲父親科林（Colin Gray）周五（6日）首次出庭應訊，兩人均否認控罪，代表律師未提出保釋。檢察官預告將向格雷提出額外指控，法庭已經組成大陪審團，將於下月17日會審商議。

格雷周三在阿巴拉契高中使用科林贈予的AR-15半自動步槍，殺死兩名同學和兩名教師，另導致9人受傷。格雷目前被控4項加重謀殺罪，主審法官明格多夫（Currie Mingledorff）最初指格雷面對最高刑罰是死刑，後來更正指他未滿18歲，最高刑罰是終身監禁不得假釋。科林則被控4項過失殺人、2項二級謀殺和8項虐待兒童罪，最高面臨180年監禁。

格雷率先出庭時鎖上鐵鏈、長髮遮臉。科林之後出庭，法官例行告知其權利時搖晃身體，在庭上發言時聲音哽咽，槍擊案受害者家屬不時用手抹淚。皮德蒙特司法巡迴地區檢察官史密斯（Brad Smith）指，周三提出指控時未得悉傷者情況，檢方此後將與傷者合作，向格雷提出有關額外指控。