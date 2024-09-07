傳伊朗向俄軍　運送數百短程彈道導彈

俄羅斯近日發射多枚導彈，加強打擊烏克蘭城市及基礎設施。美國《華爾街日報》周五（6日）報道，伊朗已向俄羅斯運送數百枚短程彈道導彈，用於烏克蘭戰場。美國及歐洲國家正制訂制裁對策，回應伊朗向俄羅斯提供導彈。

有歐洲國家官員表示，美國本周通過不同方式知會盟友有關伊朗導彈援俄的消息，包括上周四為各國駐華盛頓大使舉行簡報會。伊朗擁有多款短程彈道導彈，射程達800公里。一名歐洲國家高官認為，伊朗不會只是提供導彈，會繼續向俄羅斯供應武器。美國國家安全委員會發言人薩維特稱，伊朗向俄羅斯轉移彈道導彈代表伊朗對俄羅斯侵烏戰爭的支援力度急劇增加。

歐洲國家擬禁止伊朗航空公司航班飛往歐洲的機場，並制裁參與運送導彈的伊朗企業和人員，包括運輸公司。有資深歐洲外交家上周預計，制裁不會切斷目前歐洲與伊朗僅餘的經濟或金融連繫。伊朗駐聯合國代表團發言人否認報道，強調向衝突參與方提供軍事援助是非人道，伊朗不僅不會參與，同時呼籲其他國家停止向衝突參與方輸送武器，俄羅斯駐美大使館則不予置評。

《華爾街日報》分析烏克蘭空軍數據顯示，截至今年3月的半年內，僅擊落10%俄羅斯彈道導彈。對於大多數防空系統而言，彈道導彈速度太快及體積太大。愛國者導彈防禦系統是擊落彈道導彈的唯一可靠方法，但烏克蘭手中的數量太少。俄羅斯已接收伊朗自殺式無人機，配合北韓供應的彈藥及導彈，在烏克蘭戰場上使用。

美國過去18個月在阿曼官員斡旋下定期與伊朗會談，警告伊朗切勿向俄羅斯運送導彈。時任俄羅斯國防部長紹伊古去年9月到訪德黑蘭，曾訪問伊朗革命衞隊航空航天部隊總部，視察阿巴比爾導彈等導彈系統。伊朗與俄羅斯的軍事關係，由最高精神領袖哈梅內伊及革命衞隊監督。