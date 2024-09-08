美英情報首長同場出席活動　堅定支持烏克蘭

美國中情局長伯恩斯與英國軍情六處摩爾，上周六（7日）在英國倫敦首次一起出席公開活動，情況罕見，伯恩斯指烏克蘭軍隊上月突然越境攻擊俄羅斯，可能扭轉持續超過兩年半的俄烏戰事，呼籲烏克蘭的盟友不要因俄羅斯威脅會令衝突升級而退縮。

伯恩斯表示，西方應留意局勢升級的風險，但不要被俄羅斯不必要地嚇倒。伯恩斯又警告，俄羅斯、中國、伊朗和北韓之間不斷發展的國防關係令人不安，認為會威脅到烏克蘭，以及西方國家在中東的盟友。

兩名情報機構首長又一同向英國《金融時報》投稿，是兩人第一次聯名投稿。他們提到兩個情報機構兩年前慶祝締結夥伴關係75年，這種夥伴關係是兩國特殊關係的核心。內容又提到，雙方並肩抵抗俄羅斯和俄羅斯總統普京侵略烏克蘭的戰爭。兩人說，他們執掌的機構會持續努力打擊「俄羅斯情報單位在歐洲各地的魯莽破壞行動及散播假資訊。俄國否認針對美國和其他西方國家採取破壞和散播假資訊的行動。

伯恩斯與摩爾又提到，他們已重整所屬機構，以因應中國崛起，並認為這是21世紀情報與地緣政治上的主要挑戰。