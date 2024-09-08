韓正訪蒙古　冀堅定奉行一中原則

中國國家副主席韓正上周五（6日）至周日（8日）應邀訪問蒙古，在烏蘭巴托先後與蒙古總理奧雲額爾登、總統呼日勒蘇赫、國家大呼拉爾主席阿瑪爾巴伊斯格楞會面。與奧雲額爾登會面時，韓正表示希望蒙古繼續堅定奉行一中原則，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。

韓正首先祝賀奧雲額爾登不久前連任總理，並就下階段中蒙關係發展提出五點建議，包括鞏固政治互信，深化互利合作；積極推進中蒙能源、互聯互通、基礎設施建設等領域合作；促進人民相知相親，加強中蒙雙方青少年、留學生和新聞媒體交流；深化中蒙俄合作，加快推進中蒙俄經濟走廊建設；密切在國際地區事務中的溝通協調。奧雲額爾登指，蒙古非常珍視兩國領導人就加快發展雙邊友好合作關係達成的重要共識，願與中方本着相互尊重、和平共處、共謀發展的精神，推動雙邊關係在新時期不斷向前發展。

韓正與呼日勒蘇赫會面時指出，中蒙是好鄰居、好朋友、好夥伴，強調在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上，中方與蒙方相互堅定支持，希望雙方以構建中蒙命運共同體為引領，推動中蒙傳統友誼世代相傳，關係不斷邁向更高水平。