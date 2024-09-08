金正恩強調需建新海軍基地　供最新大型艦艇使用

北韓官媒朝中社周日（8日）報道，該國領袖金正恩近日分別視察海軍基地建設、造船工地及軍工企業，強調北韓建設海軍武裝力量的重要性。

金正恩巡視港灣設施建設預定地區，與領導幹部討論建設方向，他指出北韓是東西兩面靠海的海洋國家，在國家和國防建設都重視造船業和海軍武裝力量發展，建設現代化、多功能化的海軍基地是非常關鍵工序。他說，在不久將來，朝方將擁有用現有艦艇繫留設施能力無法收容的大型水上和水下艦艇，建設海軍基地以供最新大型艦艇運用是燃眉之急，建造一座北韓海軍力量象徵、海軍作戰指揮和海軍文化中心地的現代化港口城市是迫切時代任務，還強調要採取部署防禦軍港的防空及海防武器系統等。

金正恩也視察了造船現場，了解近期進行的造船工序現代化工作，指出堅定捍衞國家海上主權、加速戰爭準備方面最重要的問題就是加強海軍武裝力量，要增加國家投資、加強政策及技術指導，按照科學估算和時間表推進造船工業發展基礎。他還到第二經濟委員會所屬軍工企業，了解今年下半年武器裝備生產，以及新開發和生產的武器裝備結構特點、性能和戰術技術數據，強調要提高軍火生產的科學化、現代化水平，切實確保武器裝備的戰鬥性能。他亦到訪了炮兵綜合軍官學校。