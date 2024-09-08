日本陷30年來最嚴重米荒　民眾歸咎觀光客湧入

日本正面對30年來最嚴重稻米短缺，民眾歸咎於觀光客大量湧入、極端天氣和政府數十年來失當政策。全國農業協同組合連合會新潟縣本部上周五（6日）指，該縣整體稻米收成維持往年水平，預計只要收成作業順利，白米短缺狀態將逐步緩解。

日本今年6月份的民間庫存米量處於1999年有紀錄以來最少，標準5公斤袋裝日本米價格約為3,000日圓（約164港元），較一年前貴60%。福島市有店舖上周五時隔3天再進貨白米，僅2分鐘完售。有東京民眾指，跑了4間店才買到低品質日本米，認為人們現在驚慌失措，買米肯定比實際會吃的還要多，但完全能理解，因為日本人即便不是每天吃米飯，但總要看見家裏有米才會心安。

前農林水產省高級官員山下一仁指，日本刻意減產以支撐價格的政策令稻米供需容易受到嚴重衝擊。山口縣政府農業振興課則指，缺米是多重原因造成，包括去年夏天酷暑造成稻米受到高溫損害、訪日外國旅客大增造成外食需求升高、民眾為防災囤積白米，以及目前正值新米開始上市前的交替時期等。農林水產省上周五籲請白米收購及批發業界，讓白米順利流通。