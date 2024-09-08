摩羯襲越南增至9死187傷　料逐漸減弱消散

減弱為熱帶風暴的「摩羯」周日（8日）繼續吹襲越南，自上周六（7日）登陸越南北部以來已造成至少9人死亡，187人受傷。總理范明正發出3項緊急指令，動員所有部委、部門和地方應對風暴。氣象部門預計摩羯將於該國西北部逐漸減弱消散，但仍會為北部省份帶來豪雨直至周一（9日），呼籲各地對山洪暴發和山泥傾瀉保持警覺。

越南堤壩管理與自然災害防治局通報，摩羯造成廣寧省25艘小船沉沒，廣寧省、太平省、海陽省、海防市和首都河內市出現大範圍停電和通訊中斷。全國3,279間房屋受損，401條電線杆折斷，多間商店、辦公室和學校的屋頂被掀翻或損毀。約12萬公頃的稻米和農作物被淹没或摧毀，超過1,000個水產養殖網箱受損或遭沖走，主要位於廣寧省。

地方政府和各部門正動員緊急維修受損設施及評估損失，支援居民穩定日常生活。工業貿易部已指示電力公司評估損害情況，並迅速恢復電網，優先向關鍵企業和工業區供電，並和自然資源與環境部指導管理水庫運作，防止發生複合洪水。國防部、通信與傳媒部要求電信公司迅速恢復通訊網絡。氣象部門預計西北部地區將出現平均100至200毫米雨量，局地降雨量最高可達350毫米。