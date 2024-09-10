蘋果推出iPhone 16系列　有更多AI功能

美國蘋果公司秋季發布會周一（9日）公布推出新一代手機iPhone 16，行政總裁庫克強調，iPhone 16將配合蘋果AI（人工智能）使用。

iPhone 16的5隻新色機背使用全新的玻璃物料，耐用度更高，提供6.1吋屏幕的iPhone 16 及6.7吋屏幕的iPhone 16 Plus。iPhone 16追加了action鍵及攝影鍵camera control ，後者不單可以按壓，甚至感應到手指滑動。iPhone 16直接跳級使用A18晶片，AI新功能比如簡單文字輸入，它就可以幫你找出相應的影片或相片，另外還可用AI創作自製的emoji「gemoji」。

「蘋果AI」令到SIRI加更聰明，例如用家可以在不需要拍照情況下，問身邊的建築物是甚麼，因為SIRI掌握地理定位。Camera control 鍵不單只用來影相，配合「蘋果AI」，看到喜歡的餐廳、拍照後可以找出餐廳資料、甚至幫忙訂位。iPhone 16 配備1200萬像Ultra Wide鏡頭提供自動對焦，更可以超近距離對焦，以廣角鏡拍攝影片。

iPhone 16 Pro 系列將有4款顏色，包括最新的「沙漠鈦合金」版本，機背的顏色將會比15代淺色一點。iPhone 16 Pro系列改用A18 Pro核心，有更大內置RAM，比上代快15%。它用電量少20%。更是世上最快的手機中央處理器。iPhone 16 Pro相機可以快速運算及連拍，即時由AI運算光源、景深、皮膚色澤等，還即時提供多種real time 可看到效果的filter。

iPhone 16和iPhone 16 Plus的售價分別為6,899及7,699港元起，而iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的售價分別為8,599港元和10,199港元起。