美眾院通過生物安全法案等　點名5華企

美國眾議院周一（9日）通過多項涉華法案，包括生物安全法案、打擊中國惡意影響基金授權法案、台灣衝突阻嚇法案等。生物安全法案以國家安全為由，限制美國聯邦機構與外國生物技術公司展開業務往來，並點名藥明康德等5間中國公司，但相關公司均否認對美國構成任何安全威脅。

眾議院以306票贊成、81票反對通過生物安全法案，點名中國合同研究組織（CRO）巨頭藥明康德、其姊妹公司藥明生物、華大基因集團、華大基因關聯公司華大智造以及華大基因子公司Complete Genomics，將禁止與這些公司以及與他們有業務往來的公司簽訂聯邦合約。法案必須在參議院獲通過，兩院通過的版本協調一致後才能送交總統簽署成法，支持者認為此舉可保護美國人的個人健康、遺傳資訊以及美國藥品供應鏈。藥明康德回應稱，強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的指摘，堅信公司在過去沒有、現在和未來都不會對美國或其他國家構成國安風險，而且公司也未曾受到美國政府機構任何制裁。

打擊中國惡意影響基金授權法案同日在眾議院以351票贊成、36票反對通過，授權2023至2027財政年度每年撥款3.25億美元（約25.35億港元），設立打擊中國影響力的基金。台灣衝突阻嚇法案亦獲通過，目的是透過揭露大陸高官在全球的資產，切斷他們及其家人使用美國金融體系的權利、凍結資產等措施，削弱他們對攻台行動的支持。如美國總統依台灣關係法決定對台海局勢採取行動，美國金融機構依法將能公開特定官員及其家人在全球的資產，並凍結他們在美國的資產。