美國智庫全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security)負責人勒夫特(Gal Luft)涉嫌充當未經註冊中國代理人,去年被起訴8項罪名。美國檢察官周一(9日)公布,勒夫特已被逮捕,將在未來數周或數月被引渡。

檢察官在向法庭提交的文件中指出,勒夫特具有美國和以色列雙重國籍身份,他今年2月在塞浦路斯被捕,但是在保釋期間棄保潛逃。檢方表示,勒夫特之後再被重新逮捕,但未具體說明他在何時何地落網。一旦他被引渡,將在紐約曼哈頓的聯邦法院出庭,決定是否認罪或做無罪抗辯。

曼哈頓聯邦檢察官去年4月指控勒夫特2016年代表在中國的上司,向一名前美國政府高官付錢,並尋求居中撮合以銷售武器和伊朗石油。勒夫特是全球安全分析研究所的共同所長,他去年曾在社交平台發文反駁,自己從來不是軍火交易商,對其指控是出於政治動機。他或其研究所周一暫未回應最新進展。