iPhone16系列規格表　細節一目了然

蘋果公司（Apple）於美國西岸時間周一（9日）舉行秋季發布會，會上公布推出新一代手機iPhone 16系列和iPhone 16 Pro系列，以下為兩個系列的產品規格表：

iPhone 16

● 作業系統：iOS 18

● 相機：4,800萬拍攝像素（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（前置鏡頭）

● 容量：128GB / 256GB / 512GB ROM

● 重量：170克

● 顏色：黑色、白色、粉紅色、湖水綠色、群青色

● 屏幕：6.1吋OLED觸屏，2,556 x 1,179像素，超級Retina XDR顯示器

● 售價：HK$6,899（128GB）/ HK$7,699（256GB）/ HK$9,399（512GB）

iPhone 16 Plus

● 作業系統：iOS 18

● 相機：4,800萬拍攝像素（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（前置鏡頭）

● 容量：128GB / 256GB / 512GB ROM

● 重量：199克

● 顏色：黑色、白色、粉紅色、湖水綠色、群青色

● 屏幕：6.7吋OLED觸屏，2,796 x 1,290像素，超級Retina XDR顯示器

● 售價：HK$7,699（128GB）/ HK$8,499（256GB）/ HK$10,199（512GB）

iPhone 16 Pro

● 作業系統：iOS 18

● 相機：4,800萬拍攝像素（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（前置鏡頭）

● 容量：128GB / 256GB / 512GB / 1TB ROM

● 重量：199克

● 顏色：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、原色鈦金屬、沙漠色鈦金屬

● 屏幕：6.3吋OLED觸屏，2,622 x 1,206像素，超級Retina XDR顯示器，120Hz PorMotion

● 售價：HK$8,599（128GB）/ HK$9,399（256GB）/ HK$11,099（512GB）/ HK$12,799（1TB）

iPhone 16 Pro Max

● 作業系統：iOS 18

● 相機：4,800萬拍攝像素（主鏡頭）；1,200萬拍攝像素（前置鏡頭）

● 容量：256GB / 512GB / 1TB ROM

● 重量：227克

● 顏色：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、原色鈦金屬、沙漠色鈦金屬

● 屏幕：6.9吋OLED觸屏，2,868 x 1,320像素，超級Retina XDR顯示器，120Hz PorMotion

● 售價：HK$10,199（256GB）/ HK$11,899（512GB）/ HK$13,599（1TB）