國安部斥美無端打壓　反對外部勢力涉疆制裁

新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會常務委員會近日通過決議堅​​決反對美國涉疆制裁系列法，支持受制裁企業及相關產業發展。國家安全部周三（11日）發布評論，認為上述決議正面回應長期以來以美國為首的西方國家對涉疆供應鏈產業鏈的制裁打壓，公開揭露美國將經濟問題政治化的險惡用心。

國家安全部認為，涉疆制裁是美國以疆制華的慣用伎倆，美國近年在全球鼓吹中國威脅論，脅迫他國選邊站隊，拉攏盟友不斷在涉及中國主權、安全、發展利益等核心問題上製造事端，妄圖透過涉疆制裁遲滯中國經濟社會發展。文章批評美國處心積慮炮製涉疆議題，憑空捏造「種族滅絕」、「強迫勞動」等說法，頻頻以人權判官姿態惡意詆毀新疆人權狀況、抹黑治疆方略，打着人權幌子大搞政治操弄，為維持全球霸權操弄經濟問題政治化的拙劣表演，損害各國企業和消費者正當權益。

文章又指，新疆經濟發展與社會安定舉世公認不容置疑，但美方罔顧事實，混淆是非，一再藉涉疆問題造謠生事，利用涉疆問題搞陰謀詭計，對涉疆企業無端制裁，美國禍亂新疆注定失敗。文章強調，新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全及領土完整，不容許任何外國置喙。中方堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對單邊制裁、極限施壓，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益。