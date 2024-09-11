辯論後半段聚焦外交　賀錦麗和特朗普無握手離場

美國11月總統選舉第二場電視辯論後半段時間，副總統賀錦麗與前總統特朗普聚焦外交問題。兩人辯論結束時並未互動，各自向主持人致謝後就轉向另一側出口離場。賀錦麗的丈夫任德龍走至台邊，給妻子微笑和擁抱。

主持人問賀錦麗會否促成以色列和巴勒斯坦取得人質停火協議，賀錦麗重申以色列絕對有自衞權，但如何行使自衞權很重要，目前已有太多無辜的巴人被殺，包括兒童和其母親。賀錦麗強調以巴戰爭必須立即結束，結束的方式就是達成停火協議，美國政府將繼續日以繼夜為此努力，並指必須為達成兩國解決方案訂定方向，從而重建加薩地帶，讓巴人擁有安全、自決和他們應得的尊嚴。特朗普輕輕帶過以巴問題後，話鋒一轉談及俄羅斯和烏克蘭戰事，強調若自己在任總統，目前的戰爭都不會發生，又強調若自己勝選，他有把握讓俄烏戰爭在24小時內平息。

主持人追問特朗普會如何令戰爭結束，以及是否希望烏克蘭贏得戰爭，特朗普僅指希望戰爭平息，目前已有數百萬人被殺，並批評拜登和賀錦麗任內欠缺勇氣要求北約歐洲成員國投放更多資金，它們應與美國負責同等份額開支，又補充自己與烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京關係良好，認為賀錦麗在俄烏戰爭前與普京談判時表現軟弱。主持人問賀錦麗是否真有其事，賀錦麗則指摘特朗普一派故言，並指自己和澤連斯基見過好幾次面。她稱作為展現實力的美國領導人，應明白美國在世界各地聯盟穩固程度，取決於美國是否有能力照顧盟友，而不是如特朗普般崇拜強人而偏袒敵人，更不關心民主。賀錦麗指自己作為副總統周遊列國時，發現各國領袖都嘲笑特朗普，軍方領袖更指他是恥辱。他引述匈牙利總理歐爾班指，回來時中俄等國都會害怕，並強調自己擔任總統時無發生任何問題。

談及阿富汗撤軍問題，賀錦麗強調同意拜登從阿富汗撤軍的決定，又批評特朗普處理國際關係的方式，包括對方擔任總統期間繞過阿富汗政府，直接與恐怖組織塔利班談判，最終談成外界能想像到最弱的交易之一。賀錦麗指摘特朗普身為總統，卻邀請塔利班到大衞營，再次證明特朗普無體會到總統的角色和責任，也未以尊重的態度擔任三軍總司令。對於特朗普多次批評拜登處理俄烏戰爭方式，賀錦麗強調自己不是拜登，更說：「我不認識這位先生。」她指自己顯然不是拜登，也不是特朗普，她是為國家提供新一代的領導力。

主持人之後再轉往國內問題，包括特朗普一旦當選後會是否有計劃取代《平價醫療法案》。特朗普指有一個計劃的概念，並強調自己目前不是總統。對於自己早前質疑賀錦麗近期突然宣揚黑人身份，指她「碰巧變成黑人」，特朗普強調他不在乎對方種族，批評有關討論小題大做。賀錦麗則批評特朗普針對她種族的評論是悲劇，因為一個想成為總統的人，職業生涯中一直試圖利用種族來分裂美國人民。她重提對方的開發公司在1970年代因拒絕向美國黑人提供房屋而面臨房屋歧視訴訟，對方也曾針對前總統奧巴馬的出生國籍鼓吹陰謀論。

辯論最後，賀錦麗率先發表結語，強調美國不會走回頭路，回到特朗普執政時代。她指人們在當天辯論聽到對兩種美國截然不同的願景，一個着眼未來，一個着眼過去，企圖讓美國倒退。她相信，美國人民知道雙方共通點遠多於隔閡，可以規劃出一條新的前進道路。特朗普則批評賀錦麗滿嘴漂亮話，但她擔任副總統3.5年以來無一實現，任內發生的俄烏戰爭仍持續，2021年從阿富汗撤軍混亂和致命，移民問題依然存在。他指摘賀錦麗出爾反爾，於2019年表明贊成禁止用水力壓裂法開採能源，之後又改變立場。 結語最後，他形容拜登和賀錦麗是「史上最糟糕的總統、最糟糕的副總統」。