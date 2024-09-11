63%受訪者讚賀錦麗辯論　特朗普表現災難性

美國11月總統選舉第二場電視辯論周二（10日）結束，民主黨陣營滿意賀錦麗表現，共和黨人則認為特朗普的表現災難性。支持特朗普的新澤西州前州長克里斯蒂直言，「無論誰為特朗普準備，他都應該被解僱。特朗普今晚一點都不好」。有民調訪問605人顯示，63%受訪者認為賀錦麗表現更佳，37%人則認為特朗普更佳，同一批受訪者在辯論前認為，兩人表現將會相當。

在約90分鐘辯論當中，特朗普和賀錦麗發言時間分別為42分鐘52秒和37分鐘36秒。賀錦麗的競選團隊滿意辯論，認為賀錦麗展現強大掌控能力，在生育權、經濟和外交政策等關鍵問題上成功傳達目標訊息，更不止一次打擊特朗普。相反特朗普經常中計和被觸怒，這令賀錦麗團隊始料未及。幕僚形容，賀錦麗就像按了一個按鈕，然後特朗普就會崩潰。知情人士指，辯論第一次中場休息時，賀錦麗團隊在房間爆發掌聲，辯論結束後更洋溢慶祝氣氛。競選官員指，辯論開始1小時內，賀錦麗收到的小額捐款中71%來自女性。

特朗普高級競選顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）和懷爾斯（Susie Wiles）發表聲明，形容特朗普辯論表現精湛，提出大膽的美國願景，以及他將如何在第一任期成功基礎上，繼續加強經濟、保障邊境安全，以及阻止犯罪肆虐全國社區。但親共和黨的霍士新聞主持人休姆（Brit Hume）認為，特朗普度過糟糕的夜晚，聽眾剛剛聽到很多舊有的不滿，克里斯蒂同意賀錦麗準備得非常充分。保守派電台主持人埃里克森（Erick Erickson）直言特朗普在辯論落敗，抱怨主持人並不能改變這一局面。