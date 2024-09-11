賀錦麗舉手投足展自信　特朗普拒絕對視

美國總統選舉第二場電視辯論周二（10日）舉行後，專家形容賀錦麗的舉手投足間展現自信，特朗普的發言卻含糊不清。特朗普今年6月與總統拜登電視辯論時，拜登發言和肢體語言展露出疲態，直接或間接促成他退選，分析認為特朗普今次表現如同當時的拜登般糟糕。

分析指出，辯論開始前，賀錦麗走向特朗普的講台前自我介紹並主動伸手示意。她發言期間聲音尖銳而集中，在特朗普發言時大部分時間直視對方，面露微笑，或以搖頭、挑眉等表情表達不同意其言論。回應特朗普質疑其黑人身份時，賀錦麗直接用手指向對方，說：「我認為美國人民想要比這更好的（總統）。」有次發言時，賀錦麗直接望向特朗普，稱：「他們（軍方領袖）說你是個恥辱。」另一次發言中，賀錦麗指向特朗普，說：「然後這個......前總統」，中間的怪異停頓使網民笑言，她差點把粗口衝口而出。

特朗普上台時逕直走向講台，發言時主要望向主持人，聲線相對沙啞。雖然他也會以搖頭表達不同意賀錦麗的言論，但較少直接望向她，避免眼神接觸。當他發言時遇上賀錦麗開腔，會停止發言並要求對方閉嘴，然後才繼續發言，但全程也未望向對方。特朗普更多時候會搶在主持人總結時打斷對方，以立即回應賀錦麗的發言。