串謀向華提供國防機密罪成　港產CIA馬玉正囚10年

美國中央情報局（CIA）前僱員、港人移民馬玉正（前稱馬玉清）涉充當雙面諜，向中國出售美國機密情報，他周三（11日）被裁定串謀收集及向中國傳遞美國國防資訊罪名成立，被判入獄10年，之後遵守5年監督釋放。

根據法庭文件，71歲的馬玉正於1982至1989年任職CIA，與他有血緣關係的同謀亦在1967至1983年於CIA任職，他目前已離世；法庭文件沒有公開同謀身份，以「CC#1」為代號，此前有指他是前民運人士馬大維。二人作為CIA人員，在任時有最高機密安全許可，能接觸敏感及機密CIA資料，並已簽署保密協議。

認罪協議指出，上海國家安全局（SSSB）人員於2001年3月接觸馬玉正，要求他安排該局人員與馬大維會面，馬玉正游說馬大維同意，二人一同在香港一間酒店與SSSB人員會面3天，期間馬大維向SSSB提供大量美國國防機密資料，換取5萬美元（約39萬港元）報酬，馬玉正和馬大維亦同意繼續協助SSSB。至2003年3月，馬玉正居住在夏威夷，他申請成為聯邦調查局（FBI）檀香山分局的合約語言學家，FBI發現他與中國情報機關有關聯，於是聘請他，藉此監視和調查他，他於2004年8月至2012年10月期間任職FBI。2006年2月，SSSB指示馬玉正要求馬大維從一相照片中指認4名人士，馬正玉成功游說馬大維指認其中至少兩人，而他們的身份是被列為機密美國國防資料。

馬玉正承認明知及有意願地串謀馬大維及SSSB情報人員，傳達和傳輸他知道將用於傷害美國或為中國謀利的信息。美國檢方指出，馬玉正被判犯有長達數年的串謀間諜活動，嚴重違反國家安全，導致政府花費大量調查資源。馬玉正的作用是推動馬大維和 SSSB之間的資訊交換，其中包括馬大維在1967至1983年間獲得的CIA機密資訊。

馬玉正於2020年8月向一名FBI臥底探員承認協助向SSSB情報人員提供機密資訊，他最終被捕。根據認罪協議條款，他必須在餘生與美國合作。