抵制反恐問題搞政治化　王毅促金磚國家加強合作

王毅（中）於會上談及反恐和網絡安全問題。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三（11日）在俄羅斯聖彼得堡出席第十四次金磚國家安全事務高級代表會議，指當前國際安全形勢更趨複雜，金磚國家在反恐和網絡安全問題上立場相近、利益相通，要凝聚共識、加強協作。他於會上提出4點建議，包括抵制在反恐問題上搞「雙重標準」和政治化、工具化圖謀。

王毅提出，支持聯合國在全球反恐合作中發揮中心協調作用，推動構建更公正合理、反映大多數國家意願和利益的互聯網治理體系，實現資源共享、責任共擔、合作共治，共享數碼紅利。中方充分肯定反恐和網絡安全工作組成果，願與各方一道認真落實《金磚國家反恐戰略》和《金磚國家反恐行動計劃》，為國際反恐合作打造樣板。中方邀請金磚國家反恐官員再次赴新疆參訪，支持商簽金磚網絡安全合作諒解備忘錄。

王毅強調，要充分發揮「金磚+」模式的積極效應，以金磚精神團結更廣泛國家，分享經驗做法，拓展對話合作，提供能力建設支持，不斷鞏固「全球南方」反恐和網絡安全共同立場、共同行動。他又提出，推進落實全球安全倡議，建立以聯合國為中心、公正合理有效的全球安全治理體系，共同推動《全球數據安全倡議》和《全球人工智能治理倡議》落地見效；並加強多邊協調，深入參與反恐、網絡安全等領域規則制定，提升金磚國家話語權和影響力，維護共同利益。