回教福利院爆大規模性侵虐待　402名未成年人獲救

馬來西亞一間由回教企業贊助營運的育幼福利院出工作人員大規模性侵、虐待收容的未成年人，警方周三（11日）突擊搜索多個地點，救出402名未成年人，逮捕171名涉事人員。

警方表示，根據開於涉事機構的調查報告，認定存在虐待、性侵、性騷擾及疏忽照顧等情況，所以決定於周三進行大舉搜捕行動，在兩個州合共20處地點協同進行，被捕人士包括回教宗教導師，有201名男孩與201名女孩獲救，年齡介乎1至17歲，都是剛出生沒多久就被送到福利院，遭到各種形式的虐待，若他們反抗，會被工作人員用燒燙的湯匙在手臂烙印。工作人員也會以回教教義規定為藉口，撫摸猥褻孩童。獲救人士將由警方暫時看管。

涉事福利院由全球伊赫萬服務與商業集團（Global Ikhwan Services and Business，GISB）營運，集團旗下業務包括超市、洗衣店等，在馬來西亞、泰國、新加坡、沙特阿拉伯、埃及、法國和澳洲都有業務。GISB收容機構曾因成立「妻子順從俱樂部」引發爭議，宣揚妻子必須「像妓女一樣」順從滿足丈夫的需求。網上早前已流傳關於GISB收容機構把孩子當成童工剝削，GISB曾否認傳言，指不會從事非法行為，會配合當局調查。