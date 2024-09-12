李強訪利雅得晤王儲　同意加強國際多邊事務協作

中國國務院總理李強周三（11日）下午在沙特阿拉伯利雅得與該國王儲兼首相穆罕默德．薩勒曼舉行會談，並共同主持召開中國-沙特高級別聯合委員會第4次會議。李強同日結束對沙特的訪問，乘坐包機轉抵阿聯酋阿布扎比訪問。

與穆罕默德．薩勒曼會面期間，李強指中方把發展對沙特的關係置於中國外交全局，特別是中東外交的優先方向，願同沙特堅定相互支持、相互成就，堅定把彼此發展看作重要機遇，進一步發揮高級別聯合委員會機制作用，推動兩國關係實現新的更大發展，不斷增進兩國人民福祉。他指，雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、信息通信、數字經濟、綠色經濟等新興領域合作，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。中方支持沙特在國際地區事務中發揮更大作用，願同沙特加強多邊協調，促進亞洲國家團結合作。

穆罕默德表示，沙中兩國友好交往歷史悠久，在兩國元首戰略引領下，兩國關係保持高水平發展，是可以相互依靠的全面戰略夥伴。沙特期待進一步同中方密切高層往來，發揮好高級別聯合委員會機制作用，加強發展戰略對接，深化能源、投資、金融、人文等領域交流合作。兩國在國際地區問題上的立場相近，肩負共同責任，沙特高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，願同中方密切國際多邊事務協作。