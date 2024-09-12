香山論壇今在京開幕　分析料中美無政策突破

第十一屆北京香山論壇周四至周六（12日至14日）在北京國際會議中心舉行，開幕前參加會議的各個國家、地區和國際組織的官方代表團、學者和媒體陸續抵達當地。美國軍方派出比去年級別更高、資歷更深的代表與會。分析認為，中方希望藉此次論壇再次推進自己的安全觀，即美國是亞太地區不穩定因素，預料中美之間今次不會有任何政策突破。

本屆論壇以「共築和平、共享未來」為主題，體現全球安全倡議的核心理念。至今已有逾100個國家、國際組織官方代表團的500多名官方代表，以及200多名中外專家學者確認與會，人數和層級再創新高。其中美方將由國防部負責中國大陸、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯率團，他會否在論壇發言、其內容以及中美兩軍如何互動備受關注。軍事科學院前副院長何雷中將表示，該論壇已成為全球特別是亞太地區具重要影響力的安全與防務高端對話平台。當中在「高端訪談」中設置了「中美關係」的專門話題，在平行分組會議中設置了「中美正確相處之道」議題。

中國軍媒周一（9日）曾針對本屆香山論壇發表文章，不點名地指控美國對亞太地區安全帶來不穩定、不確定因素，衝擊亞太地區的發展環境和合作架構。美媒周四引述分析人士指，鑑於中國在印太地區咄咄逼人的態勢，其鄰國應該難以接受其「說教」。蘭德公司高級防務分析師格羅斯曼稱，對本屆論壇達成任何有意義的成果不抱太高期望，但認為中美軍方接觸、溝通，對解決未來可能的安全危機至關重要。