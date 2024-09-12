英美料允烏使用西方遠程武器　打擊俄境目標

美國國務卿布林肯和英國外相林德偉周三（11日）一同到訪烏克蘭首都基輔，英媒同日報道英國政府已決定改變政策，允許烏軍使用由英方提供的暴風影巡航導彈打擊俄羅斯境入目標。布林肯在基輔時亦暗示白宮可能會容許烏軍利用西方的遠程武器攻擊俄羅斯境內的關鍵軍事目標。

報道引述知情英國官員指，英方已決定讓烏克蘭使用暴風影導彈打擊俄羅斯境內目標，但預料首相施紀賢周五（13日）到白宮會晤美國總統拜登時不會作相關宣布。

在基輔期間，布林肯指美國由俄烏戰事開打就願意按戰場變化調整政策，並會持續這樣做，他和林偉德會向本國領袖報告與烏克蘭總統澤連斯基的會面內容。林偉德則指，伊朗向俄羅斯交付彈道導彈改變了美英的戰略思維，是重大及危險的升級，可見俄羅斯、伊朗和北韓組成新軸心，並敦促中國「不要把自己的命運扔到這些背叛者中」。他續指，他不會公開私下討論內容，以免令普京能取得優勢，同時指摘普京攻烏是帝國主義和法西斯主義。

在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，俄1方相信華府已批准烏軍使用美國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標，傳媒目前只是進行資訊任務來正式化已作出的決定。他警告，如果西方國家放寬對烏軍的遠程武器使用限制，侍方將採取適當回應。